Молодёжки «Урала» и «Уфы» расписали результативную ничью

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10 Марта 2021, 13:26,
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В рамках 17-го тура молодежного первенства России встречались «Урал» и «Уфа». Поединок выдался результативным и завершился боевой ничьей - 2:2.
«Уфа» занимает пятую строчку в группе B с 20 набранными баллами после 17 туров. «Урал» располагается на девятом месте с 14 очками.
Протокол игры
|(1:0) 11'
|26' Ковальчук Константин (1:1)
|(2:1) Куликов Александр 36'
|45' Колесников M. (2:2)
10 марта. Стадион "Центральный стадион (Екатеринбург)".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Урал, Уфа