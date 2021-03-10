Молодёжное первенство России 2020-2021
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Молодёжки «Урала» и «Уфы» расписали результативную ничью

10 Марта 2021, 13:26,

В рамках 17-го тура молодежного первенства России встречались «Урал» и «Уфа». Поединок выдался результативным и завершился боевой ничьей - 2:2.

«Уфа» занимает пятую строчку в группе B с 20 набранными баллами после 17 туров. «Урал» располагается на девятом месте с 14 очками.

Протокол игры  
Урал (мол.) 2:2 Уфа (мол.)
(1:0) 11'    
    26' Ковальчук Константин (1:1)
(2:1) Куликов Александр 36'    
    45' Колесников M. (2:2)
10 марта. Стадион "Центральный стадион (Екатеринбург)".

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Уфа
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