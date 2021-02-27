Молодёжка «Ахмата» забила пять голов «Тамбову»

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27 Февраля 2021, 15:20,
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В рамках молодежного первенства России состоялись очередные поединки.
Грозненский «Ахмат» на выезде встречался с «Тамбовом». Гости отпраздновали разгромную победу со счетом 5:2. Хет-трик в составе грозненцев оформил Садулаев.
В параллельном матче УОР на своем поле играл с екатеринбургским «Уралом». Хозяева победили со счетом 2:0.
Протокол игры
|2' Садулаев Лечи (0:1)
|4' Садулаев Лечи (0:2)
|25' Альсултанов Имран (0:3)
|30' Чунчуров Асхаб (0:4)
|(1:5) Попов Артём 45'
|45' Садулаев Лечи (0:5)
|(2:5) Яшин 45'
27 февраля.
Протокол игры
|(1:0) 45'
|(2:0) 45'
27 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Урал, Ахмат, Тамбов, УОР
Заголовок говорит - "молодежка Ахмата отгрузила взрослой команде Тамбова".