Молодёжное первенство России 2020-2021
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Молодёжка «Ахмата» забила пять голов «Тамбову»

27 Февраля 2021, 15:20,

В рамках молодежного первенства России состоялись очередные поединки.

Грозненский «Ахмат» на выезде встречался с «Тамбовом». Гости отпраздновали разгромную победу со счетом 5:2. Хет-трик в составе грозненцев оформил Садулаев.

В параллельном матче УОР на своем поле играл с екатеринбургским «Уралом». Хозяева победили со счетом 2:0.

Протокол игры  
Тамбов (мол.) 2:5 Ахмат (мол.)
    2' Садулаев Лечи (0:1)
    4' Садулаев Лечи (0:2)
    25' Альсултанов Имран (0:3)
    30' Чунчуров Асхаб (0:4)
(1:5) Попов Артём 45'    
    45' Садулаев Лечи (0:5)
(2:5) Яшин 45'    
27 февраля.
Протокол игры 
УОР №5 (мол.) 2:0 Урал (мол.)
(1:0) 45'    
(2:0) 45'    
 27 февраля.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Ахмат, Тамбов, УОР
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Комментарии (1)
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TwisTer
27 Февраля 2021, 16:02

Заголовок говорит - "молодежка Ахмата отгрузила взрослой команде Тамбова".

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