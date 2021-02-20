​«Тамбов» не будет сниматься с Молодёжного первенства

«Тамбов» продолжит выступать не только в Премьер-лиге, но и в Молодёжном первенстве. Клуб обратился в РПЛ с уведомлением, в котором попросил считать ранее направленное письмо о снятии молодёжной команды с соревнований недействительным.

На текущий момент тамбовская молодёжка располагается на седьмой позиции в турнирной таблице своей группы.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Молодёжное первенство проводится по совершенно иному формату, не имеющему связи с РПЛ. Первенство состоит из двух групп, в каждой из которых выступает десять команд.