Молодёжное первенство России 2020-2021
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​«Тамбов» не будет сниматься с Молодёжного первенства

20 Февраля 2021, 17:08,

«Тамбов» продолжит выступать не только в Премьер-лиге, но и в Молодёжном первенстве. Клуб обратился в РПЛ с уведомлением, в котором попросил считать ранее направленное письмо о снятии молодёжной команды с соревнований недействительным.  

На текущий момент тамбовская молодёжка располагается на седьмой позиции в турнирной таблице своей группы.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 Молодёжное первенство проводится по совершенно иному формату, не имеющему связи с РПЛ. Первенство состоит из двух групп, в каждой из которых выступает десять команд.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов
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