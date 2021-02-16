Молодёжное первенство России 2020-2021
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​«Тамбов» снялся с Молодёжного первенства

16 Февраля 2021, 17:34,

По итогам вторничного общего собрания российская Премьер-лига сообщила о снятии «Тамбова» с розыгрыша Молодёжного первенства. Как известно, клуб испытывает серьёзные финансовые трудности. Чтобы доиграть этот сезон в РПЛ, тамбовчане заранее получат гарантированные выплаты от лиги, если выполнят ряд условий, в частности по реструктуризации долгов перед сотрудниками по заработной плате.

В Молодёжном первенстве, которое в этом сезоне проходит по обновлённому формату, «Тамбов» занимал седьмое место в группе А. В каждой из двух групп первенства выступают по десять команд.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов
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