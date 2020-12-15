Молодёжка «Локомотива» отгрузила пять голов «Уралу»

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15 Декабря 2020, 13:47,
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Во встрече 14-го тура молодежного первенства России «Урал» принимал одногодок из московского «Локомотива».
Матч завершился разгромной победой «железнодорожников» со счетом 5:1.
«Локомотив» находится на втором месте в турнирной таблице группы Б, а «Урал» - на седьмом.
Протокол игры
|9' Бабкин (0:1)
|31' Першин (0:2)
|45' Грицак(0:3)
|(1:4) Новиков Денис 45'
|45' Турищев Максим (1:5)
|45' Касимов (0:4)
15 декабря. Стадион "Центральный Стадион" (Екатеринбург)".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Урал