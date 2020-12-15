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Молодёжка «Локомотива» отгрузила пять голов «Уралу»

15 Декабря 2020, 13:47,


Во встрече 14-го тура молодежного первенства России «Урал» принимал одногодок из московского «Локомотива».

Матч завершился разгромной победой «железнодорожников» со счетом 5:1.

«Локомотив» находится на втором месте в турнирной таблице группы Б, а «Урал» - на седьмом.

Протокол игры  
Урал (мол.) 1:5 Локомотив М (мол.)
    9' Бабкин (0:1)
    31' Першин (0:2)
    45' Грицак(0:3)
(1:4) Новиков Денис 45'    
    45' Турищев Максим (1:5)
    45' Касимов (0:4)
15 декабря. Стадион "Центральный Стадион" (Екатеринбург)".

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Урал
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