Молодёжное первенство России 2019-2020
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​Молодёжка «Динамо» обыграла «Чертаново» со счётом 11:3

25 Ноября 2020, 17:31,

Динамо Москва

Голевую феерию в Молодёжном первенстве в среду устроили «Динамо» и «Чертаново». Москвичи отпраздновали победу с совсем уж непривычным как для футбола счётом 11:3. При этом после первого тайма всё было относительно приземлённо – «бело-голубые» вели 4:1.

Главным героем поединка стал нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. Он вышел на замену в перерыве и во втором тайме записал на свой счёт пять голов. Три из них форвард провёл в отрезок с восемьдесят третьей по восемьдесят восьмую минуту.

Стоит сказать, что в предыдущих десяти играх Молодёжного первенства «Динамо» забито 18 голов, а тут – 11 в одном матче.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Чертаново
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