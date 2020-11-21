Молодёжка ЦСКА забила 5 голов «Уфе», «Зенит» благодаря пенальти обыграл «Рубин»

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21 Ноября 2020, 14:50,
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В рамках десятого тура молодежного первенства России московский ЦСКА на выезде встречался с «Уфой». Столичный клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 5:1.
Еще в одном поединке молодежка петербургского «Зенита» на своем поле принимала казанский «Рубин». «Сине-бело-голубые» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Данила Хотулёв, реализовавший пенальти.
Протокол игры
|14' Савинов (0:1)
|(1:1) Коновалов 26'
|39' Аванесян (1:2)
|45' Пряхин (1:4)
|45' Каптилович (1:5)
|45' Пряхин (1:3)
21 ноября. Стадион "Neftyanik Stadium (Ufa)".
Протокол игры
|(1:0) Хотулёв Данила 17'
21 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Рубин, Уфа