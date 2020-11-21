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Молодёжка ЦСКА забила 5 голов «Уфе», «Зенит» благодаря пенальти обыграл «Рубин»

21 Ноября 2020, 14:50,

Евро-Футбол.Ру

В рамках десятого тура молодежного первенства России московский ЦСКА на выезде встречался с «Уфой». Столичный клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 5:1.

Еще в одном поединке молодежка петербургского «Зенита» на своем поле принимала казанский «Рубин». «Сине-бело-голубые» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Данила Хотулёв, реализовавший пенальти.

Протокол игры  
Уфа (мол.) 1:5 ЦСКА М (мол.)
    14' Савинов (0:1)
(1:1) Коновалов 26'    
    39' Аванесян (1:2)
    45' Пряхин (1:4)
    45'  Каптилович (1:5)
    45' Пряхин (1:3)
21 ноября. Стадион "Neftyanik Stadium (Ufa)".
Протокол игры 
Зенит (мол.) 1:0 Рубин (мол.)
(1:0) Хотулёв Данила 17'    
 21 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Рубин, Уфа
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