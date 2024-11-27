​На Бендтнера напали в Нью-Йорке

Бывший датский нападающий Никлас Бендтнер угодил неприятное происшествие в американском городе Нью-Йорк. Экс-футболист прогуливался по Манхэттену в компании друзей, когда на них напал некий Джошуа Зинберг, который даже ранил кого-то из сопровождения игрока.

Сам Никлас не пострадал, а вот Зимберга сейчас арестовали и теперь ему грозит обвинение в покушении на убийство. Пострадавший находится в больнице. Вычислить агрессора удалось по записям видеокамер наблюдения.

Бендтнер закончил свою карьеру в 2021 году, он успел поиграть за такие клубы, как лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус».