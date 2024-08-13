​Гаттузо: «Перишич хотел уйти»

Продолжается противостояние Дженаро Гаттузо и ветерана хорватского футбола Ивана Перишича. Как мы уже сообщали, итальянский тренер перестал выпускать Перишича на поле, а в очередном интервью пояснил, что тот, дескать, сидит на чемоданных настроениях, а посему не заслуживает места в основном составе.

- Двадцать дней назад он пришёл ко мне и сказал, что ему хочется уйти. У нас есть правила, которые должны уважать все. Я дал ему возможность играть, но если игрок хочет уйти, у него нет настроя играть. Но скажу и другое - пока что он с нами и ничего ещё не решено, - цитирует слова Гаттузо derbyderbyderby.it.