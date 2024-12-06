Кокорин забил четвёртый гол сезона за «Арис»

33-летний российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин оформил свой четвёртый гол за клуб в текущем сезоне в рамках всех официальных турниров. Он забил в ворота «Эносиса», встречаются коллективы в рамках 13 тура чемпионата Кипра. Свой гол россиянин оформил на 53-й минуте.

Напомним, что ранее в этом сезоне Кокорин смог оформить за «Арис» три гола в девяти встречах. Дважды Александр отмечался в рамках чемпионата Кипра и один раз – в рамках Кубка Кипра. Также в активе у россиянина два голевых паса.

«Арис» из Лимасола по итогу 12 туров расположился на втором месте турнирной таблицы с 29 очками.