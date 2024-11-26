Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, был ли минувшим летом интерес к российскому форварду команды Александру Кокорину.

Специалист заявил, что не обсуждал с Кокориным тему его возможного ухода.

«Не думаю, что Кокорин сейчас готов куда-то уехать. Я чувствую, что головой, душой и сердцем он сейчас в «Арисе», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

33-летний Кокорин выступает за кипрский клуб с 2022 года. В текущем сезоне он появился на поле в восьми играх во всех турнирах, забил три мяча и стал автором двух ассистов.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 750 тысяч евро.