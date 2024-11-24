Кокорин забил второй гол в чемпионате Кипра в этом сезоне

В эти минуты приходит матч 11-го тура чемпионата Кипра между АЕЛом и «Арисом».

На второй минуте гостей вперёд вывел российский нападающий Александр Кокорин, который воспользовался ошибкой соперника и забил в пустые ворота. Таким образом 33-летний форвард отметился вторым голом в нынешнем сезоне чемпионата Кипра. Также он забил один мяч в национальном Кубке.

Напомним, что нынешний контракт Кокорина с кипрской командой рассчитан до 31 мая следующего года. Полноценный контракт с «Арисом» он подписал лишь минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он играл за него в аренде будучи игроком «Фиорентины».