Николай Шпилевский — о форме Кокорина: «Всё идёт по плану»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о форме нападающего команды Александра Кокорина.

30 октября «Арис» разгромил на выезде «АСИЛ» в рамках 1/16 финала Кубка Кипра со счетом 6:1. Автором одного из забитых мячей стал форвард Александр Кокорин.

«Саня движется вперед — забил гол и отдал результативную передачу в кубковом матче. Хорошо передвигается, набирает форму. Все идет по плану», — приводит слова Шпилевского портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний Кокорин принял участие в пяти играх с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и оформил один ассист.