Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Николай Шпилевский — о форме Кокорина: «Всё идёт по плану»

30 Октября 2024 • 20:28 Комментировать
АЕК Ларнака
...
Арис Лимасол
03.11 20:00

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о форме нападающего команды Александра Кокорина.

30 октября «Арис» разгромил на выезде «АСИЛ» в рамках 1/16 финала Кубка Кипра со счетом 6:1. Автором одного из забитых мячей стал форвард Александр Кокорин.

«Саня движется вперед — забил гол и отдал результативную передачу в кубковом матче. Хорошо передвигается, набирает форму. Все идет по плану», — приводит слова Шпилевского портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний Кокорин принял участие в пяти играх с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и оформил один ассист.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Николай Шпилевский ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЕК ЛАРНАКА АРИС ЛИМАСОЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в «эль класико» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
«Трактор» не оставил шансов «Сибири» в матче КХЛ Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Сушинский оценил перспективы Шипачёва набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Октября
20:28 · Кипр
Николай Шпилевский — о форме Кокорина: «Всё идёт по плану»
19:23 · Кипр
Кокорин забил на Кипре впервые с лета
27 Октября
17:32 · Кипр
В «Арисе» высказались на тему будущего Кокорина
14 Октября
21:28 · Кипр
Кокорин оправился от травмы
29 Сентября
08:52 · Кипр
Крыховяк обзавёлся новым клубом официально
27 Сентября
17:25 · Кипр
В «Арисе» высказались о состоянии Кокорина
25 Сентября
07:34 · Кипр
Кокорин потерял в цене - известна новая стоимость форварда
16 Сентября
17:15 · Кипр
В «Арисе» высказались о травме Кокорина
11 Сентября
12:15 · Россия. Премьер-лига
Газизов ответил, реален ли трансфер Кокорина в «Динамо» из Махачкалы
10 Сентября
18:02 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич обрёл клуб в чемпионате Кипра официально
28 Августа
12:18 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отреагировал на заявление Кокорина
27 Августа
13:38 · Кипр
Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил игру Кокорина
23 Августа
08:12 · Россия. Премьер-лига
Кокорин рассказал об отказе Дзюбы
02 Августа
19:16 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил, почему Лесовой выбрал Кипр для продолжения карьеры
01 Августа
21:21 · Россия. Премьер-лига
У АЕЛа нет права выкупа Лесового у «Динамо»
06 Июля
20:27 · Кипр
Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина
22 Июня
11:20 · Кипр
Николай Шпилевский: «Кокорин сможет продержаться ещё год-два»
19 Июня
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Не могу вернуться в Россию»: Кокорин сделал признание
12:58 · Кипр
Кокорин озвучил цель «Ариса»
18 Июня
20:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подписал одноклубника Кокорина официально
09 Июня
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Арисе» объяснили, почему Дзюба и Джикия не подходят клубу
14 Мая
10:01 · Россия. Премьер-лига
Елагин: «Кокорин - футболист от Бога»
10 Мая
22:01 · Россия. Премьер-лига
Кипрский журналист: «Удивлён, что Кокорин продлил контракт, у него был слабый сезон» эксклюзив
09:21 · Кипр
Шпилевский: «В идеальных кондициях Кокорин - очень важный футболист для «Ариса»
09 Мая
20:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «О чём-то сверхъестественном Кокорин уже не думает»
Все новости