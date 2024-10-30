Кокорин забил на Кипре впервые с лета

В среду вечером «Арис» проводит гостевой матч Кубка Кипра против «АСИЛ Лиси». Борьбы на футбольном поле не получается – «Арис» спокойно реализовывает преимущество в классе. После первого тайма на табло горел счёт 0:5, а вскоре после старта второго тайма гости забили ещё раз. Игра продолжается, и не исключено, что голы ещё будут.

Стоит отметить, что на 34-й минуте за «Арис» забил российский нападающий Александр Кокорин. Для футболиста это первый гол на Кипре с 24 августа.

Добавим, что действующий контракт 33-летнего Александра Кокорина с «Арисом» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.