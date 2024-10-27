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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

В «Арисе» высказались на тему будущего Кокорина

27 Октября 2024 • 17:32 Комментировать

Алексей Дозорцев, который в «Арисе» работает директором по маркетингу, дал комментарий по поводу будущего форварда Александра Кокорина.

По словам Дозорцева, сейчас говорить о возможном продлении контракта с Кокориным ещё рано.

«Мы пока сконцентрированы на актуальных вопросах и результатах чемпионата. О будущем соглашении Александра можно будет говорить ближе к финальным стадиям сезона», - цитирует Дозорцева Sport24.

Александру Кокорину 33 года, его действующий контракт с «Арисом» рассчитан до середины 2025 года. На текущий момент команда располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Кипра.

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