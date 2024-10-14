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Кокорин оправился от травмы

14 Октября 2024 • 21:28 Комментировать

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин снова в строю. Футболист уже вовсю участвует в тренировках после травмы, сообщил тренер клуба Алексей Шпилевский.

«У Александра всё отлично, он полностью восстановился от травмы. Вчера принял участие в товарищеском матче, сыграл 70 минут и забил два гола», - говорит Шпилевский для «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне у Кокорина всего лишь два сыгранных матча за «Арис» из шести возможных. В них Александр успел забить один гол. Это третий сезон Кокорина за «Арис», футболист связан с клубом контрактом до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский ещё теги
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