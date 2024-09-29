Экс-футболист московского «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк трудоустроился в чемпионате Кипра. Опытный польский полузащитник присоединился к «Анортосису» на правах свободного агента. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение 34-летнего польского хавбека с кипрским коллективом рассчитано до конца мая следующего года. Предыдущим местом работы Гжегожа была саудовская «Абха». За эту команду полузащитник провел 36 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

В РПЛ Крыховяк сыграл 94 встречи, забил 24 гола и отдал 14 ассистов.