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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

В «Арисе» высказались о состоянии Кокорина

27 Сентября 2024 • 17:25 Комментировать

Из-за проблем со здоровьем нападающий Александр Кокорин пропустил последние матчи «Ариса» в чемпионате Кипра. Комментарий по поводу состояния футболиста дал главный тренер команды Алексей Шпилевский.

По словам Шпилевского, Кокорин сейчас работает по индивидуальной программе и не сыграет в ближайшем матче. Специалист отметил, что 33-летний российский форвард точно будет готов после паузы на матчи сборных, но реально и более раннее возвращение в строй.

«Тогда [после паузы на сборные] он 100 процентов вернется. Но хотелось бы пораньше», - цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

На текущий момент «Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

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Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол ещё теги
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