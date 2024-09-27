В «Арисе» высказались о состоянии Кокорина

Из-за проблем со здоровьем нападающий Александр Кокорин пропустил последние матчи «Ариса» в чемпионате Кипра. Комментарий по поводу состояния футболиста дал главный тренер команды Алексей Шпилевский.

По словам Шпилевского, Кокорин сейчас работает по индивидуальной программе и не сыграет в ближайшем матче. Специалист отметил, что 33-летний российский форвард точно будет готов после паузы на матчи сборных, но реально и более раннее возвращение в строй.

«Тогда [после паузы на сборные] он 100 процентов вернется. Но хотелось бы пораньше», - цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

На текущий момент «Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра.