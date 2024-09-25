Кокорин потерял в цене - известна новая стоимость форварда

Аналитики портала Transfermarkt обновили рыночную стоимость российского нападающего Александра Кокорина, выступающего в чемпионате Кипра за клуб «Арис».

Согласно новым данным, ценник форварда составляет 750 тысяч евро. Предыдущая его цена составляла 800 тысяч. Стоит отметить, что максимальная стоимость Кокорина по ходу карьеры была 18 миллионов евро в 2014 году.

В чемпионате России Александр известен по выступлениям за «Динамо», «Спартак», «Зенит» и другие клубы. Сейчас Кокорин выступает на Кипре. Трудовое соглашение 33-летнего нападающего с «Арисом» рассчитано до конца мая следующего года.