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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

В «Арисе» высказались о травме Кокорина

16 Сентября 2024 • 17:15 Комментировать

Рулевой «Ариса» Алексей Шпилевский дал комментарий о состоянии нападающего Александра Кокорина. Россиянин ранее не сыграл в игре третьего тура чемпионата Кипра из-за проблем с задней поверхностью бедра.

По словам Шпилевского, сроки восстановления Кокорина на текущий момент неизвестны.

«Сроки восстановления пока неизвестны. У Саши есть жидкость в волокнах и самой в повреждённой мышце. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Два раза в день тренируется, параллельно лечится», - цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Всего за «Арис» Александр Кокорин провёл 64 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 23 гола и восемь голевых передач на партнёров.

Отметим, что 33-летний Кокорин является капитаном «Ариса».

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