В «Арисе» высказались о травме Кокорина

Рулевой «Ариса» Алексей Шпилевский дал комментарий о состоянии нападающего Александра Кокорина. Россиянин ранее не сыграл в игре третьего тура чемпионата Кипра из-за проблем с задней поверхностью бедра.

По словам Шпилевского, сроки восстановления Кокорина на текущий момент неизвестны.

«Сроки восстановления пока неизвестны. У Саши есть жидкость в волокнах и самой в повреждённой мышце. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Два раза в день тренируется, параллельно лечится», - цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Всего за «Арис» Александр Кокорин провёл 64 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 23 гола и восемь голевых передач на партнёров.

Отметим, что 33-летний Кокорин является капитаном «Ариса».