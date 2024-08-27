Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил игру Кокорина

27 Августа 2024 • 13:38 Комментировать

Главный тренер кипрского «Ариса» Николай Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина.

Специалист отметил, что форвард сейчас находится в хорошем состоянии, к тому же у него новая функция, он начал действовать в статусе капитана команды. 

«Порадовал активностью, старанием. Дай бог, чтобы все продолжалось в таком же духе», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин в матче первого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (3:1) вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

Контракт 33-летнего форварда с кипрской командой рассчитан до 31 мая следующего года. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Николай Шпилевский арис лимасол ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Суарес установил рекорд «Интер Майами» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны» Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Алиссон прокомментировал переход Мамардашвили в «Ливерпуль» Хвичу хочет купить английский суперклуб Холанн впечатлён игрой новичка «Манчестер Сити»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Теперь с компьютером: УЕФА рассказал, как пройдёт жеребьёвка новой Лиги чемпионов «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Августа
13:38 · Кипр
Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил игру Кокорина
23 Августа
08:12 · Россия. Премьер-лига
Кокорин рассказал об отказе Дзюбы
02 Августа
19:16 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил, почему Лесовой выбрал Кипр для продолжения карьеры
01 Августа
21:21 · Россия. Премьер-лига
У АЕЛа нет права выкупа Лесового у «Динамо»
06 Июля
20:27 · Кипр
Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина
22 Июня
11:20 · Кипр
Николай Шпилевский: «Кокорин сможет продержаться ещё год-два»
19 Июня
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Не могу вернуться в Россию»: Кокорин сделал признание
12:58 · Кипр
Кокорин озвучил цель «Ариса»
18 Июня
20:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА подписал одноклубника Кокорина официально
09 Июня
14:46 · Россия. Премьер-лига
В «Арисе» объяснили, почему Дзюба и Джикия не подходят клубу
14 Мая
10:01 · Россия. Премьер-лига
Елагин: «Кокорин - футболист от Бога»
10 Мая
22:01 · Россия. Премьер-лига
Кипрский журналист: «Удивлён, что Кокорин продлил контракт, у него был слабый сезон» эксклюзив
09:21 · Кипр
Шпилевский: «В идеальных кондициях Кокорин - очень важный футболист для «Ариса»
09 Мая
20:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «О чём-то сверхъестественном Кокорин уже не думает»
17:54 · Кипр
Тренер «Ариса» высказался о Кокорине
15:14 · Кипр
Кокорин продлил контракт с «Арисом» официально
25 Апреля
22:55 · Кипр
Шпилевский — о Бердыеве: «У него совсем другое понимание футбола, прессинг — это будущее»
24 Апреля
19:33 · Кипр
Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, о чём мечтает
17:17 · Кипр
В «Арисе» дали комментарий по будущему Кокорина
11:48 · Кипр
Тренер «Ариса» Шпилевский: «К Кокорину особые требования, он должен подтянуться»
16 Апреля
11:00 · Кипр
Гогнидзе: «На Кипре Кокорин является другим человеком»
10 Апреля
22:30 · Кипр
«Арис» вылетел из Кубка Кипра, Кокорин провалил матч
19:29 · Кипр
Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на полуфинальный матч Кубка Кипра
28 Марта
09:19 · Кипр
Булыкин: «Кокорин уже не думает о чём-то серьёзном в футболе»
26 Марта
14:02 · Кипр
Стоимость Кокорина снизилась
Все новости