Главный тренер «Ариса» Шпилевский оценил игру Кокорина

Главный тренер кипрского «Ариса» Николай Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина.

Специалист отметил, что форвард сейчас находится в хорошем состоянии, к тому же у него новая функция, он начал действовать в статусе капитана команды.

«Порадовал активностью, старанием. Дай бог, чтобы все продолжалось в таком же духе», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин в матче первого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (3:1) вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

Контракт 33-летнего форварда с кипрской командой рассчитан до 31 мая следующего года.