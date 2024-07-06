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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина

06 Июля 2024 • 20:27 Комментировать

Алексей Шпилевский, который работает на должности главного тренера «Ариса», ответил на вопрос о том, в каком состоянии сейчас находится нападающий Александр Кокорин.

«В отличном. То, о чём я говорил и что желал, сейчас в нём и вижу. Он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу. Вижу, что он получает удовольствие. Я этого от него и ждал», - цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, что весной «Арис» объявлял о подписании с 33-летним Кокориным полноценного контракта. Всего за кипрский клуб российский форвард провёл 62 официальных матча, в которых забил 22 гола и отдал восемь голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол ещё теги
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