Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина

Алексей Шпилевский, который работает на должности главного тренера «Ариса», ответил на вопрос о том, в каком состоянии сейчас находится нападающий Александр Кокорин.

«В отличном. То, о чём я говорил и что желал, сейчас в нём и вижу. Он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу. Вижу, что он получает удовольствие. Я этого от него и ждал», - цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, что весной «Арис» объявлял о подписании с 33-летним Кокориным полноценного контракта. Всего за кипрский клуб российский форвард провёл 62 официальных матча, в которых забил 22 гола и отдал восемь голевых передач на партнёров.