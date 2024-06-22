Николай Шпилевский: «Кокорин сможет продержаться ещё год-два»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о будущем 33-летнего нападающего Александра Кокорина.

«Его возраст меньше не станет, но будучи профессионалом, он должен следить за своим организмом. Думаю, Кокорин сможет продержаться ещё год-два», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, до «Ариса» Кокорин выступал за итальянскую «Фиорентину», московские «Спартак» и «Динамо», а также петербургский «Зенит». Нападающий является чемпионом России и обладателем Кубка страны.