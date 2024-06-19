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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Кокорин озвучил цель «Ариса»

19 Июня 2024 • 12:58 Комментировать

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о цели команды на следующий футбольный сезон.

«Цель на новый сезон – вернуть лицо, которое мы чуть уронили. Хотим вернуть «Арис» на то место, где он должен быть. Планка была задрана максимально высоко – чемпионство, Лига Европы», - цитирует Кокорина Sport24.

Напомним, что «Арис» завершил последний чемпионат Кипра лишь на четвёртой позиции. При этом год назад команда становилась чемпионом своей страны.

Добавим, что в мае было объявлено о продлении контракта Александра Кокорина. Действующий договор 33-летнего российского форварда рассчитан до середины 2025 года.  

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