Кокорин озвучил цель «Ариса»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о цели команды на следующий футбольный сезон.

«Цель на новый сезон – вернуть лицо, которое мы чуть уронили. Хотим вернуть «Арис» на то место, где он должен быть. Планка была задрана максимально высоко – чемпионство, Лига Европы», - цитирует Кокорина Sport24.

Напомним, что «Арис» завершил последний чемпионат Кипра лишь на четвёртой позиции. При этом год назад команда становилась чемпионом своей страны.

Добавим, что в мае было объявлено о продлении контракта Александра Кокорина. Действующий договор 33-летнего российского форварда рассчитан до середины 2025 года.