Шпилевский: «В идеальных кондициях Кокорин - очень важный футболист для «Ариса»

Рулевой кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о российском форварде команды Александре Кокорине. Ранее футболист подписал новый контракт с клубом.
«В идеальных кондициях Кокорин - очень важный футболист для «Ариса». Он хочет в следующем году ещё раз всем доказать. Ожидаем большего. Надеюсь, что он подтвердит это на поле», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что в сезоне-2022/2023 Александр провел за «Арис» 27 поединков в чемпионате Кипра. 33-летний нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей. Он был признан лучшим футболистом Кипра по итогам сезона.
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