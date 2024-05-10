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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Шпилевский: «В идеальных кондициях Кокорин - очень важный футболист для «Ариса»

10 Мая 2024 • 09:21 Комментировать

Рулевой кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о российском форварде команды Александре Кокорине. Ранее футболист подписал новый контракт с клубом.

«В идеальных кондициях Кокорин - очень важный футболист для «Ариса». Он хочет в следующем году ещё раз всем доказать. Ожидаем большего. Надеюсь, что он подтвердит это на поле», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Александр провел за «Арис» 27 поединков в чемпионате Кипра. 33-летний нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей. Он был признан лучшим футболистом Кипра по итогам сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол ещё теги
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