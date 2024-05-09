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Тренер «Ариса» высказался о Кокорине

09 Мая 2024 • 17:54 Комментировать

В четверг было объявлено о продлении контакта Александра Кокорина с «Арисом». Комментарий на этот счёт дал главный тренер кипрской команды – Алексей Шпилевский.

«Посмотрим, насколько сотрудничество будет хорошим, эффективным. Только на поле Саша сможет доказать. Все только в ожидании, чтобы Саша вернулся к своим идеальным кондициям, которые он имел в прошлом году, а в этом имел только, к сожалению, на протяжении нескольких матчей», - цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Как известно, новый контракт 33-летнего Кокорина с «Арисом» рассчитан ещё на один год, то есть до завершения сезона 2024/2025.

Всего за «Арис» Александр Кокорин провёл 61 официальный матч в различных соревнованиях. На счету россиянина 21 гол и восемь голевых передач на партнёров по команде.

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Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский ещё теги
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