Тренер «Ариса» высказался о Кокорине

В четверг было объявлено о продлении контакта Александра Кокорина с «Арисом». Комментарий на этот счёт дал главный тренер кипрской команды – Алексей Шпилевский.

«Посмотрим, насколько сотрудничество будет хорошим, эффективным. Только на поле Саша сможет доказать. Все только в ожидании, чтобы Саша вернулся к своим идеальным кондициям, которые он имел в прошлом году, а в этом имел только, к сожалению, на протяжении нескольких матчей», - цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Как известно, новый контракт 33-летнего Кокорина с «Арисом» рассчитан ещё на один год, то есть до завершения сезона 2024/2025.

Всего за «Арис» Александр Кокорин провёл 61 официальный матч в различных соревнованиях. На счету россиянина 21 гол и восемь голевых передач на партнёров по команде.