Кипрский «Арис» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Кокориным. 33-летний российский футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на год – до конца сезона 2024/2025.

«Лучший игрок чемпионского сезона остаётся с нами ещё на один год! За последние два года Коко стал важнейшим игроком нашего коллектива», - говорится в сообщении пресс-службы «Ариса».

Всего за «Арис» Кокорин провёл 61 официальный матч в различных соревнованиях. В них россиянин записал на свой счёт 21 гол и восемь результативных передач на партнёров.

Отметим, что за «Арис» Александр Кокорин выступает с конца лета 2022 года. Изначально кипрский клуб арендовал форварда у «Фиорентины», где Кокорину по-настоящему заиграть не удалось.