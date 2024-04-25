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Шпилевский — о Бердыеве: «У него совсем другое понимание футбола, прессинг — это будущее»

25 Апреля 2024 • 22:55 Комментировать
Арис Лимасол
...
Пафос
28.04 19:00

Экс-наставник «Кайрата», а ныне главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о работе российского специалиста Курбана Бердыева.

«У него совсем другое понимание футбола. Да, человек с большим опытом. Он очень эрудированный специалист. Однако я вырос в другом поколении. Можно понять, что игра в прессинг — это будущее. Тяжело было бы меня переубедить», — приводит слова Шпилевского издание Meta-ratings.kz.

Стоит напомнить, что Шпилевский возглавлял «Кайрат» с 2019 по 2021 год. Затем на его замену пришел Бердыев - под его руководством команда завоевала Кубок Казахстана.

Что касается «Ариса», то команда располагается на четвёртой позиции турнирной таблицы, заработав 61 балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Курбан Бердыев чемпионат Кипра Алексей Шпилевский ещё теги

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