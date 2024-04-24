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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, о чём мечтает

24 Апреля 2024 • 19:33 Комментировать

Наставник «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своих амбициях.

«Приоритет — чтобы наш владелец купил заграничный клуб. И я бы тогда пошёл за ним. Это идеальный вариант. Понятно, что я мечтаю работать в топ-чемпионате, для этого всё делаю. Каждый футболист и каждый тренер ставят самые высокие задачи», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Кроме того, тренер заявил, что «Арис» достоен занять первое место в чемпионате по итогам сезона.

Стоит отметить, что Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала победителем кипрского чемпионата. Прошлым летом белорусский тренер продлил контракт с кипрским клубом до 2026 года.

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Арис чемпионат Кипра Алексей Шпилевский ещё теги
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