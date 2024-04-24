В «Арисе» дали комментарий по будущему Кокорина

Алексей Дозорцев, который в «Арисе» является директором по маркетингу, высказался о будущем нападающего Александра Кокорина.

Как известно, 33-летний Кокорин выступает за «Арис» в аренде.

«Пока никакого дополнительного обсуждения будущего Александра в «Арисе» не ведётся. Конечный результат крайне зависит от сыгранных матчей, от этого зависит судьба клуба в летнем сезоне – будет «Арис» в еврокубках или нет», - цитирует Дозорцева Sport24.

Дозорцев отметил, что будущее Александра Кокорина будет решаться по завершению сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне Кокорин поучаствовал в 30 официальных матчах «Ариса». В них форвард записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров.