Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Тренер «Ариса» Шпилевский: «К Кокорину особые требования, он должен подтянуться»

24 Апреля 2024 • 11:48 Комментировать
Арис Лимасол
...
Пафос
28.04 19:00

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением об игре нападающего кипрской команды Александра Кокорина.

По словам специалиста, к Кокорину предъявляются особые требования, так как он является главной звездой «Ариса» и должен быть готов не только физически, но и ментально.

«Все знают, чего ждать от Кокорина. К нему особые требования. Но и живой человек с эмоциями, который должен быть физически и ментально готов. В прошлом году это было. В этом году где-то травмы. Саша должен подтянуться на поле», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний Кокорин провёл за «Арис» 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРИС ЛИМАСОЛ ПАФОС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Модрич высказался после победы над «Барселоной» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Бывший главный тренер «Металлурга» оценил работу Разина в Магнитогорске Вячеслав Быков оценил стили «Металлурга» и «Локомотива» в финале Кубка Гагарина Экс-главный тренер сборной России: Со стилем как у «Локомотива» нельзя победить в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Не скажу, что хоккей Никитина меня не устраивает Быков рассказал, что приносит победу в финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.04.24 в 18:00
Кармиотисса Кармиотисса
Отеллос Отеллос
1.75 3.90 4.20
Видео
24.04.24 в 19:00
АЕЛ Лимасол АЕЛ Лимасол
Неа Саламина Неа Саламина
2.08 3.90 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
11:48 · Кипр
Тренер «Ариса» Шпилевский: «К Кокорину особые требования, он должен подтянуться»
16 Апреля
11:00 · Кипр
Гогнидзе: «На Кипре Кокорин является другим человеком»
10 Апреля
22:30 · Кипр
«Арис» вылетел из Кубка Кипра, Кокорин провалил матч
19:29 · Кипр
Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на полуфинальный матч Кубка Кипра
28 Марта
09:19 · Кипр
Булыкин: «Кокорин уже не думает о чём-то серьёзном в футболе»
26 Марта
14:02 · Кипр
Стоимость Кокорина снизилась
24 Марта
11:03 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Потенциально Кокорин — самый сильный футболист, с которым я играл»
21 Марта
10:12 · Кипр
Стало известно, когда Кокорин восстановится после травмы
20 Марта
14:08 · Россия. Премьер-лига
Кокорин мог бы играть в «Реале» - Радич
19 Марта
13:06 · Кипр
«Арис» обратился к Кокорину
06 Марта
16:06 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «В РПЛ Кокорину будет тяжело»
29 Февраля
22:30 · Кипр
Кокорин и его «Арис» пробились в полуфинал Кубка Кипра 2
26 Февраля
10:39 · Кипр
Первый тренер Кокорина: «На Кипре Александр получает удовольствие, я бы не рискнул уходить»
25 Февраля
19:16 · Кипр
Кокорин — в стартовом составе «Ариса» на матч с «Омонией»
23 Февраля
11:36 · Кипр
Рианчо: Кокорин хорошо играет на Кипре, но ему будет тяжело вернуться в РПЛ
Все новости