Тренер «Ариса» Шпилевский: «К Кокорину особые требования, он должен подтянуться»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением об игре нападающего кипрской команды Александра Кокорина.

По словам специалиста, к Кокорину предъявляются особые требования, так как он является главной звездой «Ариса» и должен быть готов не только физически, но и ментально.

«Все знают, чего ждать от Кокорина. К нему особые требования. Но и живой человек с эмоциями, который должен быть физически и ментально готов. В прошлом году это было. В этом году где-то травмы. Саша должен подтянуться на поле», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний Кокорин провёл за «Арис» 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.