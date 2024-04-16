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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Гогнидзе: «На Кипре Кокорин является другим человеком»

16 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать
АПОЭЛ
...
Арис Лимасол
21.04 19:30

Бывший гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался об игре нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.

По мнению Гогнидзе, в «Арисе» Кокорин находится в комфортных условиях, что и объясняет его большую популярность на Кипре.

«Он понимает требования штаба, имеет большой позитивный опыт, понимает, что здесь является лидером. Наверное, здесь Кокорин является другим человеком, в отличие от того, каким был в России», — цитирует Гогнидзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Кокорин провёл за «Арис» 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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Александр Кокорин арис лимасол Павел Гогнидзе ещё теги

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