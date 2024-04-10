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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

«Арис» вылетел из Кубка Кипра, Кокорин провалил матч

10 Апреля 2024 • 22:30 Комментировать

На Кипре в рамках полуфинала Кубка страны «Арис» из Лимасола потерпел фиаско. Клуб Александра Кокорина, действующий чемпион страны уступил с разгромным счётом «Омонии» (0:3) из столицы страны – Никосии.

Александр Кокорин, российский форвард «Ариса» провалил матч, как и его команда. Россиянин был заменён уже после первого тайма матча. Отметим, что в первой половине игры команда хозяев осталась в меньшинстве.

Отметим, что в рамках чемпионата Кипра «Арис» располагается на четвёртом месте. У коллектива в активе 61 балл, отставание от первого места составляет пять очков. Занимает его АПОЭЛ.

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Арис Александр Кокорин
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