Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на полуфинальный матч Кубка Кипра

Пресс-служба «Ариса» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Омонией».

В стартовый состав «Ариса» попал российский форвард Александр Кокорин. Полностью состав команды выглядит следующим образом: Задро (вр), Кажу, Бенгтссон, Кокорин, Гомис (к), Матысик, Саво, Брорссон, Сзоке, Монтнор, Урошевич.

В нынешнем сезоне 33-летний Кокорин провел уже 27 матчей в составе «Ариса», забил восемь мячей и сделал два ассиста.

Первый полуфинальный матч Кубка Кипра между «Арисом» и «Омонией» состоится сегодня, 10 апреля. Стартовый состав арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.