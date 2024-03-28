Булыкин: «Кокорин уже не думает о чём-то серьёзном в футболе»

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о карьере соотечественника Александра Кокорина, ныне выступающего за кипрский «Арис».
«Кокорин сейчас играет, наверное, получает не те деньги, которые бы он хотел, но получает удовольствие и вряд ли уже думает о чём-то серьёзном в футбольной карьере», - передает слова Булыкина Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел 19 поединков. На счету 33-летнего нападающего шесть забитых мячей. В Лиге Европы он сыграл пять матчей, забил два гола и сделал ассист.
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