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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Булыкин: «Кокорин уже не думает о чём-то серьёзном в футболе»

28 Марта 2024 • 09:19 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о карьере соотечественника Александра Кокорина, ныне выступающего за кипрский «Арис».

«Кокорин сейчас играет, наверное, получает не те деньги, которые бы он хотел, но получает удовольствие и вряд ли уже думает о чём-то серьёзном в футбольной карьере», - передает слова Булыкина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел 19 поединков. На счету 33-летнего нападающего шесть забитых мячей. В Лиге Европы он сыграл пять матчей, забил два гола и сделал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
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