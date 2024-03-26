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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Стоимость Кокорина снизилась

26 Марта 2024 • 14:02 Комментировать

Во вторник эксперты авторитетного портала Transfermarkt пересмотрели ценник известного российского нападающего Александра Кокорина. Футболист, которому недавно исполнилось 33 года, подешевел на 100 тысяч и теперь оценивается в 900 тысяч евро.

Как известно, Кокорин выступает на Кипре за «Арис». При этом права на форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».

В сезоне 2023/2024 Александр Кокорин провёл за «Арис» 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров. На текущий момент «Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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