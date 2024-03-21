Стало известно, когда Кокорин восстановится после травмы

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин получил небольшое мышечное повреждение.

По информации «РБ Спорт», российский футболист успеет восстановиться к следующему матчу своей команды против «Анортосиса», который состоится 31 марта.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл за «Арис» 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

В составе «Ариса» Кокорин выступает уже второй сезон кряду, хотя права на него продолжают принадлежать итальянской «Фиорентине». Напомним, российский футболист был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Кипра.