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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Стало известно, когда Кокорин восстановится после травмы

21 Марта 2024 • 10:12 Комментировать

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин получил небольшое мышечное повреждение.

По информации «РБ Спорт», российский футболист успеет восстановиться к следующему матчу своей команды против «Анортосиса», который состоится 31 марта.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провёл за «Арис» 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.  

В составе «Ариса» Кокорин выступает уже второй сезон кряду, хотя права на него продолжают принадлежать итальянской «Фиорентине». Напомним, российский футболист был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин арис лимасол
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