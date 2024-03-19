«Арис» обратился к Кокорину

Сегодня, 19 марта, день рождения празднует российский форвард Александр Кокорин. Кипрский «Арис» посредством социальных сетей поздравил футболиста с 33-летием.

«Александру Кокорину - 33! Лучший футболист Кипра 2023 года, MVP сезона-2022/23, автор первого гола «Ариса» в групповой стадии ЛЕ! Спасибо за все, чемпион. Сегодня твой день», - говорится в публикации кипрского клуба.

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне российский нападающий сыграл 26 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.