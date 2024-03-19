Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Кипра. Первый дивизион

«Арис» обратился к Кокорину

19 Марта 2024 • 13:06 Комментировать

Сегодня, 19 марта, день рождения празднует российский форвард Александр Кокорин. Кипрский «Арис» посредством социальных сетей поздравил футболиста с 33-летием.

«Александру Кокорину - 33! Лучший футболист Кипра 2023 года, MVP сезона-2022/23, автор первого гола «Ариса» в групповой стадии ЛЕ! Спасибо за все, чемпион. Сегодня твой день», - говорится в публикации кипрского клуба.

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне российский нападающий сыграл 26 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин арис лимасол
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Месси мощно «отреагировал» на кричалки о Роналду
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером «Салават Юлаев» подтвердил смерть Константина Кольцова «Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
13:06 · Кипр
«Арис» обратился к Кокорину
06 Марта
16:06 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «В РПЛ Кокорину будет тяжело»
29 Февраля
22:30 · Кипр
Кокорин и его «Арис» пробились в полуфинал Кубка Кипра 2
26 Февраля
10:39 · Кипр
Первый тренер Кокорина: «На Кипре Александр получает удовольствие, я бы не рискнул уходить»
25 Февраля
19:16 · Кипр
Кокорин — в стартовом составе «Ариса» на матч с «Омонией»
23 Февраля
11:36 · Кипр
Рианчо: Кокорин хорошо играет на Кипре, но ему будет тяжело вернуться в РПЛ
09:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Для Кокорина футбол уже хобби»
20 Февраля
14:35 · Кипр
Николай Шпилевский: «Зарабатывать новый контракт Кокорин начнёт в ближайших матчах»
13:51 · Италия. Серия А
Шпилевский: «Кокорину нелегко далось возвращение из «Фиорентины»
12:32 · Россия. Премьер-лига
В АПОЭЛе не хотят отпускать Далсиу в «Ахмат»
11:22 · Кипр
Николай Шпилевский: Безусловно и очевидно, что Кокорин — лучший в чемпионате Кипра
19 Февраля
22:17 · Россия. Премьер-лига
Кобелев – о Кокорине: «Рад за Сашу, он нашёл свою команду»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В России Кокорин поможет почти любому клубу»
18:43 · Кипр
Тренер «Ариса» оценил выступление Кокорина
17:07 · Кипр
​Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина
Все новости