Кокорин и его «Арис» пробились в полуфинал чемпионата Кипра

Вечером четверга в четвертьфинале Кубка Кипра прошёл напряжённый матч. Схлестнулись в футбольной баталии «Арис» Александра Кокорина и «Анортосис». Победу в выездном матче в итоге праздновал клуб российского форварда – 3:2. Этот успех позволил «Арису» выйти в полуфинал турнира.

Отметим, что сам Александр в стартовом составе не вышел – он появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 65-й его минуте. Голевыми действиями Кокорин не отметился.

Что касается чемпионата Кипра, то в нём клуб Кокорина идёт на втором месте, уступая АПОЭЛу четыре балла и отрываясь от АЕКа из Ларнаки лишь на один пункт.