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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Кокорин и его «Арис» пробились в полуфинал чемпионата Кипра

29 Февраля 2024 • 22:30 Комментировать (2)

Вечером четверга в четвертьфинале Кубка Кипра прошёл напряжённый матч. Схлестнулись в футбольной баталии «Арис» Александра Кокорина и «Анортосис». Победу в выездном матче в итоге праздновал клуб российского форварда – 3:2. Этот успех позволил «Арису» выйти в полуфинал турнира.

Отметим, что сам Александр в стартовом составе не вышел – он появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 65-й его минуте. Голевыми действиями Кокорин не отметился.

Что касается чемпионата Кипра, то в нём клуб Кокорина идёт на втором месте, уступая АПОЭЛу четыре балла и отрываясь от АЕКа из Ларнаки лишь на один пункт.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
29 Февраля 2024 в 23:19
дык ежыли бы санька вовримя пришол с пляжу..он бы с первых минут накидал бы им полну авоську..)) забыли иво пердупердить што сиводня играют..))
ингерман
29 Февраля 2024 в 23:16
Кокорин и его «Арис» пробились в полуфинал чемпионата Кипра
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ай.. дык чемпиёнаца али купка.. хе..
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