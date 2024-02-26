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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Первый тренер Кокорина: «На Кипре Александр получает удовольствие, я бы не рискнул уходить»

26 Февраля 2024 • 10:39 Комментировать
Арис Лимасол
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Омония Никосия

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о будущем 32-летнего футболиста.

Напомним, права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды. По мнению Стафёрова, российскому футболисту следует продолжать играть на Кипре, так как там он чувствует себя комфортно.

«В Европе футбол другой, даже не знаю, сможет ли он сейчас уехать. Я бы, наверное, не рискнул. Потому что на Кипре он играет, получает удовольствие. А там… Тем более возраст уже», — цитирует Стафёрова Metaratings.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 24 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Валерий Стаферов арис лимасол ещё теги

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