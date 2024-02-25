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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Кокорин — в стартовом составе «Ариса» на матч с «Омонией»

25 Февраля 2024 • 19:16 Комментировать
Арис Лимасол
0:0
Омония Никосия
1-й тайм

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче против «Омонии».

Полностью стартовый состав «Ариса» выглядит следующим образом: Вана Алвес (вр), Кажу, Кокорин, Гомис, Яго, Николич, Брорссон, Сзоке, Монтнор, Эди Семеду, Урошевич.  

Для 32-летнего Кокорина данный матч станет 24-м в текущем сезоне в составе «Ариса». В минувших играх россиянин забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

Матч 1-го тура плей-офф чемпионата Кипра между «Арисом» и «Омонией» пройдет сегодня, 25 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРИС ЛИМАСОЛ ОМОНИЯ НИКОСИЯ
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