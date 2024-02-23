Рианчо: Кокорин хорошо играет на Кипре, но ему будет тяжело вернуться в РПЛ

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, контракт которого принадлежит итальянской «Фиорентине».

«Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ. Чемпионат Кипра – это невыдающаяся лига», — приводит слова Рианчо Metaratings.

В текущей кампании 32-летний форвард принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором двух ассистов.

Напомним, контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до предстоящего лета.

После 26 туров «Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, отставая от лидера на три очка.