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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Рианчо: Кокорин хорошо играет на Кипре, но ему будет тяжело вернуться в РПЛ

23 Февраля 2024 • 11:36 Комментировать
Арис Лимасол
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25.02 20:00

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, контракт которого принадлежит итальянской «Фиорентине».

«Кокорин хорошо играет на Кипре, но это ничего не значит. Кокорину, думаю, будет тяжело вернуться даже в РПЛ. Чемпионат Кипра – это невыдающаяся лига», — приводит слова Рианчо Metaratings.

В текущей кампании 32-летний форвард принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором двух ассистов.

Напомним, контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до предстоящего лета.

После 26 туров «Арис» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, отставая от лидера на три очка.

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Арис Александр Кокорин Рауль Рианчо ещё теги

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