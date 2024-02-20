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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Николай Шпилевский: «Зарабатывать новый контракт Кокорин начнёт в ближайших матчах»

20 Февраля 2024 • 14:35 Комментировать
Арис Лимасол
4:0
АЕЛ Лимасол

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о возможном продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

Напомним, права на 32-летнего футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца мая текущего года.

По словам Шпилевского, будущее Кокорина в кипрском клубе будет зависеть от его выступлений в ближайших матчах.

«Вопрос со своим будущим Кокорин будет решать с президентом «Ариса», уверен, они найдут лучшее решение для всех сторон. Скажу так — зарабатывать новый контракт Александр начнёт в ближайших матчах, сейчас наступает самый ответственный отрезок сезона для «Ариса», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл в составе «Ариса» 23 игры, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Николай Шпилевский арис лимасол ещё теги

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