Николай Шпилевский: «Зарабатывать новый контракт Кокорин начнёт в ближайших матчах»

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, высказался о возможном продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

Напомним, права на 32-летнего футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца мая текущего года.

По словам Шпилевского, будущее Кокорина в кипрском клубе будет зависеть от его выступлений в ближайших матчах.

«Вопрос со своим будущим Кокорин будет решать с президентом «Ариса», уверен, они найдут лучшее решение для всех сторон. Скажу так — зарабатывать новый контракт Александр начнёт в ближайших матчах, сейчас наступает самый ответственный отрезок сезона для «Ариса», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл в составе «Ариса» 23 игры, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.