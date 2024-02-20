Николай Шпилевский: Безусловно и очевидно, что Кокорин — лучший в чемпионате Кипра

Отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского Николай Шпилевский высказался о российском форварде Александре Кокорине.

Шпилевский-старший считает, что похвалу для форварда можно оставить на конец сезона, и он должен показывать свой уровень в каждой игре.

«Он является лучшим игроком в чемпионате Кипра, это безусловно и очевидно, но свои качества нужно показывать в каждой игре и в каждом движении», - приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.