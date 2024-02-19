Тренер «Ариса» оценил выступление Кокорина

В воскресенье «Арис» разгромил на своём поле АЕЛ со счётом 4:0. Российский форвард Александр Кокорин стал автором дубля. Комментарий по поводу выступления Кокорина дал наставник «Ариса» Алексей Шпилевский.

«Вчера Саша провёл отличный матч. Порадовало, что забил. Это очень важно для его самооценки и веры в себя. В целом очень доволен его желанием, движением. Играл очень ярко! Пусть он и дальше наслаждается, играет и доказывает по факту», - слова Шпилевского приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что Александр Кокорин забил АЕЛу уже на 12-й секунде матча – это самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра.

За «Арис» 32-летний Кокорин играет в аренде – права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».

Как ​Кокорин вошёл в историю на Кипре – видео гола