​Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский дал комментарий по поводу будущего форварда Александра Кокорина, выступающего за клуб в аренде.

Как известно, права на Кокорина, которому в марте исполнится 33 года, принадлежат «Фиорентине».

«Пока никаких новостей о будущем Саши нет. Этот вопрос будет подниматься ближе к концу сезона. С ним будет общаться наш президент. В идеальных кондициях Саша очень большой мастер. Думаю, каждый мечтает о таком футболисте», - слова Шпилевского приводятся на сайте «Матч ТВ».

В 23 матчах сезона за «Арис» Александр Кокорин записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают россиянина в 1 миллион евро.