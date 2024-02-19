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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Гранат заявил, что хотел бы увидеть Кокорина в сборной России

19 Февраля 2024 • 17:00 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат поделился комментарием о российском форварде Александре Кокорине, который выступает за кипрский «Арис».

По мнению эксперта, Кокорин еще способен проявить себя в сильной европейской лиге.

— Я бы вообще хотел еще увидеть Кокорина в футболке национальной сборной. Как минимум, Александр не уступает форвардам, выступающим в нашем чемпионате, — цитирует Граната «Чемпионат».

В текущей кампании Кокорин сыграл в 23 матчах за «Арис», забил восемь мячей и стал автором двух ассистов.

Отметим, что 32-летний футболист выступает за «Арис» на правах аренды. Трудовой договор нападающего принадлежит итальянской «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Сборная России Александр Кокорин Владимир Гранат ещё теги
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