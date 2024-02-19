Тукманов: «Кокорин мог бы заиграть в Бундеслиге»

Известный функционер Александр Тукманов высказался об игре нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

По мнению специалиста, Кокорин является хорошим футболистом, и при серьезном отношении к делу он мог бы выступать на достойном уровне в РПЛ, но сейчас ему лучше оставаться в Европе.

«На мой взгляд, он мог бы заиграть в немецкой Бундеслиге. Понятно, что это не «Бавария», не те клубы, которые борются за первое место, но хорошие команды, которые бьются за места в Лиге Европы, ему подошли бы», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

В нынешней кампании 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах в составе «Ариса», в которых восемь раз поразил ворота соперников и записал на свой счет два ассиста.