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Чемпионат Кипра. Первый дивизион

Мостовой: «Сейчас Кокорин получает удовольствие от жизни и футбола»

19 Февраля 2024 • 15:16 Комментировать

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе нападающего Александра Кокорина из кипрского «Ариса».

По мнению эксперта, чемпионат Кипра является хорошим местом, где можно ставить рекорды.

Напомним, ранее российский форвард стал автором самого быстрого гола в истории кипрской лиги.

«Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дергаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, Кокорин уже второй сезон проводит в аренде в «Арисе». Контракт 32-летнего футболиста принадлежит итальянской «Фиорентине».

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Арис Александр Кокорин Александр Мостовой ещё теги
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