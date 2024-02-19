Мостовой: «Сейчас Кокорин получает удовольствие от жизни и футбола»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе нападающего Александра Кокорина из кипрского «Ариса».

По мнению эксперта, чемпионат Кипра является хорошим местом, где можно ставить рекорды.

Напомним, ранее российский форвард стал автором самого быстрого гола в истории кипрской лиги.

«Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дергаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, Кокорин уже второй сезон проводит в аренде в «Арисе». Контракт 32-летнего футболиста принадлежит итальянской «Фиорентине».