Пономарёв: «Кокорин запомнится всем покорителем Кипра»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Напомним, вчера, 18 февраля, российский футболист в матче против АЕЛа забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра, отличившись уже на 12-й секунде.

«Не считаю, что голы в чемпионате Кипра говорят о высоком уровне игрока. А в Италии все видели Кокорина только на скамейке запасных – вот тебе и уровень. Кокорин сладко завершает карьеру: солнце, пальмы. Запомнится всем покорителем Кипра», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 23 игры, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.